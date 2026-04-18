«Рома» и «Аталанта» поделили очки (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.
В составе гостей единственный гол забил Никола Крстович на 12-й минуте.
«Роме» удалось сравнять счет на 45+1-й минуте благодаря голу Марио Эрмосо.
Результат матча
РомаРим1:1АталантаБергамо
0:1 Никола Крстович 12' 1:1 Марио Эрмосо 45+1'
Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини (Даниэле Гиларди 60'), Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Зеки Челик, Девин Ренс (Константинос Цимикас 77'), Бриан Кристанте, Нейл Эль-Айнауи (Никколо Писилли 60'), Матиас Соуле (Робиньо Ваз 72'), Стефан Эль-Шаарави (Лоренсо Вентурино 60'), Дониелл Мален
Аталанта: Эдерсон (Марио Пашалич 79'), Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста, Рауль Белланова (Лоренцо Бернаскони 54'), Зеад Колашинац (Онест Аанор 46'), Берат Джимсити, Джорджио Скальвини (Никола Залевский 46'), Шарль Де Кетеларе (Одилон Коссуну 46'), Мартен де Рон, Никола Крстович, Джакомо Распадори
Жёлтые карточки: Никколо Писилли 76' — Эдерсон 65', Берат Джимсити 90+1'
После этого матча «Аталанта» занимает 7-е место в таблице Серии А с 54 очками в активе. «Рома» — на 6-й строчке с 58-ю баллами.