Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался по поводу слухов о возможном уходе из клуба. Англичанин признался, что подобные разговоры его лишь забавляют. По его словам, он не рассматривает вариант смены команды и намерен продолжать выступления за лондонцев.

Футболист также подчеркнул, что перед «Челси» стоят серьёзные задачи на концовку сезона. Команде предстоит сыграть в полуфинале Кубка Англии, а также побороться за место в зоне Лиги чемпионов, что, по его мнению, важно для дальнейшего усиления состава летом.

«У нас впереди много важных целей. Есть полуфинал Кубка Англии, ещё нужно попасть в зону Лиги чемпионов. Это поможет подписать необходимых игроков в летнее трансферное окно», — сказал Палмер The Guardian.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Палмера в «Манчестер Юнайтед» уже в ближайшее трансферное окно.

В текущем розыгрыше АПЛ хавбек провёл 21 матч и отметился девятью забитыми мячами.