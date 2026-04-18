Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о вратаре своей команды Матвее Сафонове.

«В прошлом году он играл больше, чем ожидалось, учитывая присутствие Доннаруммы. В нынешнем сезоне он начинал как запасной, но в футболе всё меняется очень быстро. Он тренировался на высоком уровне, и, когда представилась возможность, показал, что способен выложиться на полную. Мы довольны им, как и всеми тремя нашими вратарями. Настрой, когда ты не играешь, даже важнее, чем когда играешь», — цитирует Энрике L’Équipe.

В текущем сезоне российский страж ворот принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль».