«Лидс» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче 33-го тура АПЛ со счетом 3:0.
Джеймс Джастин вывел «павлинов» вперед на 18-й минуте, а две минуты спустя Ноа Окафор удвоил преимущество хозяев. Доминик Кальверт-Льюин установил окончательный счет в компенсированное время, реализовав пенальти.
Результат матча
ЛидсЛидс3:0ВулверхэмптонВулвергемптон
1:0 Джеймс Джастин 18' 2:0 Ноа Окафор 20' 3:0 Доминик Калверт-Льюин 90+5' пен.
Лидс: Карл Дарлоу, Джеймс Джастин, Паскаль Стрёйк, Джейден Богл, Яка Бийол, Этан Ампаду, Габриэль Гудмундссон (Шон Лонгстафф 90'), Бренден Ааронсон (Илия Груев 78'), Ноа Окафор (Вильфред Ньонто 67'), Доминик Калверт-Льюин (Лукас Нмеча 90'), Ао Танака (Джо Родон 90')
Вулверхэмптон: Даниел Бентли, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа (Педро Лима 46'), Ладислав Крейчи (Хван Хи Чан 75'), Тоте Антонио Гомеш, Сантьяго Буэно, Жанрикне Беллегард (Родригу Гомеш 67'), Жуан Гомес, Андре, Адам Армстронг, Анхель Гомес (Матеуш Мане 38')
Жёлтые карточки: Бренден Ааронсон 73' — Уго Буэно 90+3'
«Лидс» набрал 39 очков и оторвался от идущего на 18-м месте «Тоттенхэма» на 9 баллов, занимая 15-ю строчку. «Вулверхэмптон» с 17 очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ.