Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов — самый упертый и трудолюбивый российский игрок. Это футболист, который всем все доказал. В "ПСЖ" его все хоронили, мол, едет туда запасным, шансов нет.

Глядя на него, все молодые российские игроки должны понимать, что в Европе играть можно, если профессионально относиться к делу. Человек поехал под Доннарумму, не испугался конкуренции, не испугался новой страны, нового языка — и теперь заслуженно выходит в стартовом составе "ПСЖ" в Лиге чемпионов», — сказал Канчельскис «Советскому спорту».

Ранее «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Парижане являются действующими победителями турнира.