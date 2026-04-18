19 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Брест». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нант — Брест с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Нант» на 9 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не смогли одолеть «Осер» (0:0).

До того команда не смогла обыграть «Мец» (0:0). А вот поединок со «Страсбургом» завершился поражением (2:3).

В пяти своих последних матчах «Нант» добыл 2 паритета. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Канарейки» нынче находятся на спаде. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

Причем «Нант» традиционно неудачно противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Брест» на 12 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» были биты «Ренном» (3:4).

До того команда потерпела поражение от «Осера» (0:3). А вот чуть ранее она уступила еще и «монегаскам» (0:2).

При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят бледно. Команда уступила 3 раза подряд.

При этом «Брест» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 12 очками в 14 матчах.

«Пираты» не проигрывают «Нанту» 7 матчей кряду. Да и прервать нынешний неудачный сериал команда явно постарается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нант» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Нант» бьется за выживание, к тому же «пираты» нынче выглядят бледно.

Ставка: Победа «Нанта» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

