19 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Брест». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нант — Брест с коэффициентом для ставки за 2.36.
«Нант»
Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Нант» на 9 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не смогли одолеть «Осер» (0:0).
До того команда не смогла обыграть «Мец» (0:0). А вот поединок со «Страсбургом» завершился поражением (2:3).
В пяти своих последних матчах «Нант» добыл 2 паритета. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Канарейки» нынче находятся на спаде. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
Причем «Нант» традиционно неудачно противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Брест» на 12 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» были биты «Ренном» (3:4).
До того команда потерпела поражение от «Осера» (0:3). А вот чуть ранее она уступила еще и «монегаскам» (0:2).
При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят бледно. Команда уступила 3 раза подряд.
При этом «Брест» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 12 очками в 14 матчах.
«Пираты» не проигрывают «Нанту» 7 матчей кряду. Да и прервать нынешний неудачный сериал команда явно постарается.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нант» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.
Прогноз: «Нант» бьется за выживание, к тому же «пираты» нынче выглядят бледно.
Ставка: Победа «Нанта» за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Нант» еще не потерял шансы на выживание
- «Пираты» уступили в трех своих последних матчах
- «Брест» крайне неудачно выступает на чужих полях
- «Нант» дома в среднем забивает аккурат гол за матч
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч