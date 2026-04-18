Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри высказался о проблемах «сине-гранатовых» после вылета из Лиги чемпионов.

Напомним, что каталонская команда уступила «Атлетико» по сумме двух встреч в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Барселоне просто необходимо найти защитников элитного уровня. Мы можем говорить о работе судей всю ночь, но нужно и посмотреть на себя объективно, здесь есть много вещей, которые следует улучшить, "Барселона" должна это сделать. Если ничего не изменится, в следующие 10 лет будем видеть то же самое, это ужасно.

Играть в столь важных международных матчах с подобным оборонительным подходом очень сложно. Я говорю об этом уже два года — эта "Барса" предоставляет сопернику шансы, даже когда владеет преимуществом, поэтому очень трудно пройти в плей-офф.

Мы не можем рассчитывать на сохранение высокого уровня без первоклассной стабильности. Извините, но "Барселоне" крайне необходимо подписать элитных центральных защитников в следующем сезоне. Если вашей команде не хватает выносливости или ловкости, чтобы перекрывать свободное пространство, вы подвергаете себя настоящему кошмару. Это не просто неудачный вечер, это структурная проблема, требующая немедленного решения», — сказал Анри CBS.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает 1-е место в таблице с 79-ю очками в активе, опережая «Реал» на 9 пунктов.