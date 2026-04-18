Экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат рассказал, чего ждет от матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

Владимир Гранат globallookpress.com

Встреча в Москве начнется в субботу в 17:00 мск.

«Грозненский "Ахмат" явно поменялся в лучшую сторону после того, как команду возглавил Черчесов. Я жду здесь очень нервной, неуступчивой игры. Для Мелкадзе, как для бывшего игрока "Спартака", этот матч будет особенно принципиальным.

"Ахмат" стал грозой авторитетов в последнее время. И для грозненцев это далеко не рядовой матч: "Спартак" есть "Спартак" — на него все по‑особому настраиваются. А красно‑белым пока тяжеловато даются матчи с командами, играющими от обороны. Потому что и "Спартак" создает моменты, и "Ахмат" регулярно забивает», — сказал Гранат «Матч ТВ».

Московский клуб с 42 очками идет шестым в таблице. Грозненский клуб с 31 баллом — на девятом месте.