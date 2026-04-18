Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определил приоритеты клуба на ближайшее летнее трансферное окно, подчеркнув важность сбалансированного состава для успешного выступления в Лиге чемпионов, сообщает Sport.es.

По информации источника, немецкий специалист положительно оценивает работу академии и развитие молодых футболистов, однако отмечает нехватку игроков в возрасте 26–28 лет, которые могли бы взять на себя лидерские функции.

Флик считает, что именно такие исполнители должны стать связующим звеном между молодёжью и более опытными партнёрами. Это особенно важно в контексте борьбы за победу в Лиге чемпионов — турнире, который команда не выигрывала с 2015 года.

В связи с этим клуб планирует усиление состава игроками, способными не только повысить общий класс команды, но и привнести чемпионский характер, а также умение вести за собой коллектив.

Одновременно руководство ведёт переговоры о продлении контракта с Фликом. Недавно его агент Пини Захави побывал в Барселоне, где стороны достигли устной договорённости о новом соглашении до 2028 года. Ожидается, что официальный контракт будет подписан после завершения текущего сезона чемпионата Испании.