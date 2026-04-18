Нападающий и капитан «Акрона» Артем Дзюба высказался по итогам матча с «Рубином» (1:1).

«Ничья со знаком плюс.  Удивительно, мы только сравниваем счет и сразу удаление.  Что‑то неладное.  Какие‑то непонятные мячи, забили с долей везения.  Заслужили своим желанием, в первом тайме "Рубин" больше нагнетал.  Нам нужно успокоиться, очень много нервничали, не хватает опыта команды.

Гол?  Пестряков классно прошел, Беншимол подал.  Тесленко махнул так, мяч прилетел ко мне.  Я успел так "подобедать", я чистый нападающий, и это такие моментики, так чисто на пятачке, как в хоккее говорят.  Забил — сравняли счет.  Надо помогать команде не только словами», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе.  «Акрон» — на 13-й строчке с 23 баллами.