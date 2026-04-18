Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик оценил игру полузащитника команды Каземиро в нынешнем сезоне.

«У Каземиро есть талант и хорошая интуиция, он здорово ориентируется в штрафной площади. У него развито шестое чувство, которому нельзя научить, ведь не всегда удаётся подобрать идеальный момент, темп или траекторию движения, чтобы подстроиться под передачу.

На поле ты должен занимать правильную позицию, чувствовать пространство, а также, прежде всего, уметь использовать возникающие моменты. В нынешнем сезоне мы всё это видели в исполнении Каземиро», — приводит слова Каррика официальный сайт манкунианцев.

В нынешнем сезоне Каземиро провел за «Манчестер Юнайтед» 30 матчей в рамках АПЛ, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.