Исполняющий обязанности главного тренера самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о предстоящем матче против «Сочи» в РПЛ.

«Для нас любой матч является принципиальным. Мы находимся в таком положении, что турнирная таблица заставляет нас ценить очки и голы. Мы должны ценить любые очки, которые набрали сегодня и, надеюсь, наберем в Сочи», — цитирует Булатова «Матч ТВ».

В настоящий момент в активе «Крыльев Советов» 23 очка и 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 очками идет последним.