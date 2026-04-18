Финал кубка Испании состоится 18 апреля в Севилье на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» — «Атлетико» сыграет с «Реал Соьедадом». Матч стартует в 22:00 мск.
Команды преследуют разные цели в этом турнире. «Атлетико» попадает в еврокубки и через Ла Лигу, однако для команды Симеоне важно добыть трофей, так как сезон она проводит очень хороший. «Реал Сосьедад» метит в еврокубки. Клуб еще не решил вопрос в чемпионате, поэтому Кубок для номинальных гостей является еще одним вариантом достижения цели.
В нынешнем сезоне команды пересекались один раз. В Мадриде «Атлетико» переиграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:2. До этого у «матрасников» было 3 победы в последних 5 матчах против «Королевского клуба».
- Букмекеры: 1.88 и 4.19 на победу команд в основное время поединка, 1.45 и 2.75 предлагают на их победу в финале с учетом дополнительного времени и пенальти.
