Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями о предстоящей встрече с «Эвертоном» в рамках 33-го тура АПЛ.

«Это всегда особенный матч, неважно, 60-й ли это матч на арене, но если это последний или первый матч на стадионе, это всегда делает его, вероятно, ещё более особенным, если это вообще возможно. Конечно, сейчас они находятся в очень хорошем положении. Это всегда необыкновенная игра, но, возможно, к ней можно добавить один-два процента, потому что это впервые, последний сезон был на "Гудисон Парк". Это всегда будет очень важный матч для них, и, безусловно, для нас тоже.

Ожидаю ли я другой атмосферы на новом стадионе "Эвертона"? Не знаю, потому что в прошлом сезоне это было моё первое мерсисайдское дерби на том поле в "Гудисон Парк", так что, если бы мы играли на том же стадионе, я бы, наверное, знал, чего ожидать. Но я не думаю, что арена шумит сама по себе, обычно это делают болельщики, так что насколько сильно будет разница, я смогу сказать после выходных. Думаю, их фанаты будут поддерживать их, как и наши. Обычно разница не в самом стадионе, а в игроках, и болельщики, безусловно, могут помочь футболистам», — цитирует Слота пресс-служба «Ливерпуля».

На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в таблице АПЛ с 52 очками. «Эвертон», в активе которого 47 очков, располагается на восьмой строчке.