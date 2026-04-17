Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга выступил с заявлением в адрес болельщиков после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

Напомним, что Камавинга вышел на поле на 61-й минуте. На 78-й минуте Камавинга получил первую жёлтую карточку, на 86-й минуте — вторую.

«Беру на себя ответственность за свою часть вины. Хочу извиниться перед командой и перед болельщиками "Реала". Спасибо за поддержку», — написал Камавинга на своей странице в соц. сетях.

Ранее бывший футболист «Реала» Уэсли Снейдер назвал Камавингу «глупым идиотом».