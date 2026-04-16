Знаменитый в прошлом голландский полузащитник и экс‑игрок «Реала» Уэсли Снейдер выступил с резкой критикой хавбека Эдуардо Камавинга, который был удалён за две жёлтые карточки в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4).

«Глупый идиот! Ты делаешь такое, имея уже жёлтую карточку… На таком уровне это просто глупо. Знаешь, что игрокам "Реала" следует делать после матча? Им следует бежать в раздевалку и вымещать на нём весь свой гнев, а не обвинять судей», — сказал Снейдер в эфире телеканала Ziggo Sport.

Камавинга появился на поле во втором тайме при счёте 3:2 в пользу «Реала» и был удалён на 86‑й минуте; после этого «Бавария» смогла забить дважды.