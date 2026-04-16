Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли поделился своими ожиданиями от ответного матча Лиги конференций с «Кристал Пэлас».

«Когда я сюда пришёл, владельцы клуба поставили передо мной важную задачу — избежать вылета из Серии А. Ни одной команде ещё не удавалось сохранить место в элите после того, как она не выиграла ни одного из первых 11 матчей. Я всегда держал это в голове, хотя выступать в еврокубках — это, конечно, нечто особенное. Но мои решения, что вполне понятно, во многом определялись именно ситуацией в чемпионате.

Эти парни всегда выкладываются полностью. Я хочу, чтобы каждый из них постарался показать всё, на что способен индивидуально: смело шёл в обводку, бил по воротам, играл в футбол. Но нужно быть и осторожными, потому что нам противостоит команда, которая нацелена выиграть этот турнир. Мы знаем, что это за соперник, особенно после их отличной победы над Ньюкаслом», — приводит слова Ваноли официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Кристал Пэлас» победил с результатом 3:0. Ответная встреча состоится сегодня в 22:00 мск.