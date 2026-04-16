В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «Страсбург» разгромил «Майнц» со счетом 4:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Себастьян Нанаси, Гемиссонги Уаттара, Хулио Энсисо и Эммануэль Эмега.
Результат матча
СтрасбургСтрасбург4:0МайнцМайнц
1:0 Себастиан Нанаси 26' 2:0 Абдул Уаттара 35' 3:0 Хулио Энсисо 69' 4:0 Эмануэль Эмегха 74'
Страсбург: Эндрю Омобамиделе, Исмаэль Дукуре, Бен Чилвел (Жессим Яссин 77'), Валентин Барко, Абдул Уаттара (Lucas Hogsberg 77'), Самир эль Мурабет, Себастиан Нанаси (Эмануэль Эмегха 58'), Диегу Морейра, Марсьяль Годо, Хулио Энсисо (Макси Ойеделе 88'), Mike Penders
Майнц: Даниэль Батц, Филипп Мвене (Николас Ферачниг 81'), Сильван Видмер (Арминдо Зиб 72'), Стефан Пош, Данни да Коста, Пауль Небель, Кайсю Сано, Доминик Кор (Вильям Вик 81'), Нельсон Вайпер (Надим Амири 46'), Филлип Тиц, Sota Kawasaki (Антони Каси 72')
Жёлтые карточки: Валентин Барко 36', Себастиан Нанаси 45', Самир эль Мурабет 49' — Доминик Кор 19', Робин Центнер 60'
По сумме двух встреч «Страсбург» победил со счетом 4:2 и вышел в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против «Райо Вальекано».