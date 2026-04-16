Экс-игрок сборной России Федор Смолов высказался о возможном переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

Федор Смолов globallookpress.com

«Трактуют так, будто я против перехода Батракова в "ПСЖ". Вырвали из контекста. Опять же, если будет предложение и действительно трансфер будет возможен, то, конечно, нужно ехать. Невозможно отказывать нынешнему "ПСЖ" — это лучший клуб мира на данный момент.

Но я искренне считаю, что ему будет там сложно играть. У меня ощущение, что Луис Энрике не очень хорошо работает с молодыми игроками. Все молодые, кто был в центре поля, стали хуже играть: Заир-Эмери, Дро. Ему нужны молодые, готовые, реализовавшиеся футболисты, по конкретному профайлу.

Не хочу оценивать Дуэ, он заиграл бы в любой команде и при любом тренере. Барколя в момент прихода Энрике уже вызывался в сборную Франции. Энрике не может развивать молодых игроков.

Если за Батраковым придет условный "Порту", то это как раз тот клуб, который умеет работать с молодыми, у них все на это направлено», — отметил Смолов в эфире Smol FM.

Ранее была информация, что трансфер Батракова в европейский клуб может состояться уже зимой.

В настоящий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.