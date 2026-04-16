Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против махачкалинского «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.

«Кубок — это абсолютно другая история. В чемпионате махачкалинское "Динамо" играет хорошо, особенно дома. Команда более домашняя, хотя последняя игра на выезде с "Локомотивом", где они могли взять три очка, говорит, что команда сейчас на ходу, играет гораздо активнее в атаке. В этом компоненте они сильно прибавили, но и обороняться махачкалинцы всегда умели. Поэтому для любой команды выезд к "Динамо" — это серьёзное испытание», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Матч между командами состоится в Махачкале 19 апреля.