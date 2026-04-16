Экс-полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча московской команды против «Ахмата».

Игорь Ледяхов
«Конечно, Черчесов может помешать Карседо со "Спартаком" побороться за медали. "Ахмат" показывает очень зрелую и выстроенную игру с того момента, когда их принял Черчесов.  С этого года "Ахмат" выглядит очень прилично.  Команда сыгранна, все футболисты показывают очень неплохой уровень. "Спартак", в свою очередь, с новым тренером нащупал игру и берёт очки.

Да, в "Ростове" сыграли вничью, но сейчас будет домашний матч.  С "Ахматом" всегда очень сложно играть в Москве.  Мы обыгрывали "Спартак", когда я работал в "Ахмате" главным тренером.  Здесь игра будет очень интересная.  Предположить результат сложно в этих условиях.  Обе команды выглядят достаточно неплохо.  Посмотрим, чем закончится этот матч», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в воскресенье, 19 апреля.  Начало — в 17:00 мск.