Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри раскритиковал игру «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

«В матче с "Баварией" нельзя ошибаться, это очень сбалансированная команда, и они не всегда дают шансы, но в этой игре они дали шанс "Реалу".

Если вы, будучи "Реалом", играете вдесятером с "Баварией" и не готовы приложить дополнительные усилия и защищаться как команда, вас обязательно накажет такой клуб, как Бавария», — сказал Анри CBS Sports.

По сумме двух встреч «Реал» завершил свое выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, а «Бавария» встретится с ПСЖ в полуфинале турнира.