Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что французскому «ПСЖ» по силам снова поднять над головой главный трофей Лиги чемпионов, как и в прошлом сезоне.

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев globallookpress.com

«Все команды достойны полуфинала Лиги чемпионов, сложно кого-то выделить.  Мне нравится "ПСЖ".  Есть система футбола, которая дает возможности игрокам показывать высокий уровень.  И индивидуально у парижан очень сильные футболисты.  Не случайно "ПСЖ" в прошлом сезоне выиграл все что возможно.  И сегодня у команды есть прекрасная возможность повторить свой успех.  И еще там играют бывшие игроки нашего чемпионата — Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия.  Поэтому больше переживаешь за этот клуб», — сказал Газзаев «СЭ».

В полуфинале турнира «ПСЖ» ждёт противостояние с «Баварией».  Многие эксперты называют его скрытым финалом.  Решающий матч за главный трофей пройдёт 30 мая в Будапеште на «Пушкаш‑Арене».  В прошлом году «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.