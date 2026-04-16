Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что французскому «ПСЖ» по силам снова поднять над головой главный трофей Лиги чемпионов, как и в прошлом сезоне.

«Все команды достойны полуфинала Лиги чемпионов, сложно кого-то выделить. Мне нравится "ПСЖ". Есть система футбола, которая дает возможности игрокам показывать высокий уровень. И индивидуально у парижан очень сильные футболисты. Не случайно "ПСЖ" в прошлом сезоне выиграл все что возможно. И сегодня у команды есть прекрасная возможность повторить свой успех. И еще там играют бывшие игроки нашего чемпионата — Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия. Поэтому больше переживаешь за этот клуб», — сказал Газзаев «СЭ».

В полуфинале турнира «ПСЖ» ждёт противостояние с «Баварией». Многие эксперты называют его скрытым финалом. Решающий матч за главный трофей пройдёт 30 мая в Будапеште на «Пушкаш‑Арене». В прошлом году «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.