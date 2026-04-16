Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огорчён тяжёлой травмой нападающего «Ливерпуля» Юго Экитике, рассказал о его важности для национальной команды и сожалеет о том, что тот пропустит чемпионат мира 2026 года.

«Юго получил серьёзную травму во вторник вечером в матче против „ПСЖ“. К сожалению, это не позволит ему доиграть сезон и принять участие в чемпионате мира. Юго — один из молодых игроков, которые дебютировали за сборную в последние месяцы. Он идеально вписался в состав, поэтому эта травма — огромный удар.

Экитике сильно разочарован, но я уверен, что он вернётся на свой лучший уровень. Хотел бы выразить ему свою поддержку. Мы знаем, что он будет от всего сердца болеть за сборную Франции, и мы все думаем о нём», — приводит пресс‑служба сборной Франции слова Дешама.

Экитике порвал ахилл в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2) и выбыл из строя не менее чем на 9 месяцев. Всего за сборную Франции он провёл 8 матчей и забил в них 2 гола. Дебют Экитике состоялся в сентябре 2025 года.