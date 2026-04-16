В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Фрайбург» на выезде обыграл «Сельту» со счетом 3:1.

Открыл счет в игре Игорь Матанович на 33-й минуте, удвоил преимущество гостей Юито Сузуки на 39-й минуте и он же на 50-й минуте довел счет до разгромного.

В составе хозяев Уиллиот Сведберг на 90+1-й минуте смог забить гол престижа.

Результат матча Сельта Виго 0:3 Фрайбург Фрайбург 0:1 Игор Матанович 33' 0:2 Юито Судзуки 39' 0:3 Юито Судзуки 51' Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Маркос Алонсо, Хави Руэда ( Уиллот Сведберг 46' ), Оскар Мингуэза, Йоэль Лаго ( Серхио Каррейра 46' ), Матиас Весино ( Уго Альварес 64' ), Илаш Мориба ( Яго Аспас 46' ), Борха Иглесиас ( Юнас Эль-Абделлауи 46' ), Ферран Жуджла, Fer Lopez Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте ( Сирьяк Ириэ 84' ), Жорди Макенго, Филипп Линхарт ( Николас Хефлер 72' ), Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Винченцо Грифо ( Лукас Хёлер 56' ), Юито Судзуки, Иоганн Манзамби ( Бруно Огбус 72' ), Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович ( Дерри Шерхант 56' ) Жёлтые карточки: Илаш Мориба 45+1', Матиас Весино 49', Яго Аспас 50' — Игор Матанович 45+1', Маттиас Гинтер 57'

Статистика матча 2 Удары в створ 6 7 Удары мимо 3 56 Владение мячом 44 6 Угловые удары 3 20 Фолы 12

Таким образом, «Фрайбург» по сумме двух матчей выиграл с результатом 6:1 и пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против победителя пары «Брага» — «Бетис».