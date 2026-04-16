В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Фрайбург» на выезде обыграл «Сельту» со счетом 3:1.
Открыл счет в игре Игорь Матанович на 33-й минуте, удвоил преимущество гостей Юито Сузуки на 39-й минуте и он же на 50-й минуте довел счет до разгромного.
В составе хозяев Уиллиот Сведберг на 90+1-й минуте смог забить гол престижа.
Результат матча
СельтаВиго0:3ФрайбургФрайбург
0:1 Игор Матанович 33' 0:2 Юито Судзуки 39' 0:3 Юито Судзуки 51'
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Маркос Алонсо, Хави Руэда (Уиллот Сведберг 46'), Оскар Мингуэза, Йоэль Лаго (Серхио Каррейра 46'), Матиас Весино (Уго Альварес 64'), Илаш Мориба (Яго Аспас 46'), Борха Иглесиас (Юнас Эль-Абделлауи 46'), Ферран Жуджла, Fer Lopez
Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте (Сирьяк Ириэ 84'), Жорди Макенго, Филипп Линхарт (Николас Хефлер 72'), Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Винченцо Грифо (Лукас Хёлер 56'), Юито Судзуки, Иоганн Манзамби (Бруно Огбус 72'), Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович (Дерри Шерхант 56')
Жёлтые карточки: Илаш Мориба 45+1', Матиас Весино 49', Яго Аспас 50' — Игор Матанович 45+1', Маттиас Гинтер 57'
Таким образом, «Фрайбург» по сумме двух матчей выиграл с результатом 6:1 и пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против победителя пары «Брага» — «Бетис».