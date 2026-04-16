Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа может лишиться своего поста уже в ближайшее время, информирует The Athletic.

После вылета в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» по сумме двух матчей (4:6) команда покинула турнир.

Не лучше дела обстоят и в чемпионате Испании, где «Реал» отстаёт от «Барселоны» уже на 9 очков. При этом источник сообщает, что вряд ли сейчас боссы «сливочных» отправят в отставку Арбелоа, так как уже нет смысла приглашать нового тренера на месяц.

Во главе «Реала» он встал в январе 2026 года. Контракт Арбелоа с мадридцами — до лета 2027‑го.