В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций греческий АЕК переиграл испанский «Райо Вальекано» со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Зини, который сделал дубль, и Рэзван Марин. За гостей гол на счету Иси Палазона.
Результат матча
АЕК АфиныАфины3:1Райо ВальеканоМадрид
1:0 Зини 13' 2:0 Рэзван Марин 36' пен. 3:0 Зини 51' 3:1 Иси Паласон 60'
АЕК Афины: Томас Стракоша, Лазарос Рота, Ароль Мукуди, Филипе Релвас, Абубакари Койта, Рэзван Марин, Орбелин Пинеда, Дерек Кутеса (Никлас Элиассон 72'), Зини (Мият Гачинович 77'), Барнабаш Варга, Stavros Pilios (Роберто Перейра 86')
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Луис Фелипе (Оскар Валентин 55'), Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия (Альфонсо Эспино 27'), Пате Сисс, Унаи Лопес (Педро Диас 55'), Хорхе де Фрутос, Иси Паласон (Нобель Менди 80'), Илиас Акомах (Александр Алемао 46')
Жёлтые карточки: Барнабаш Варга 31' — Илиас Акомах 20', Унаи Лопес 45'
В первой игре «Райо Вальекано» победил с результатом 3:0, поэтому именно испанский клуб и пробился в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против «Страсбурга».