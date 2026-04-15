«Крылья Советов» и «Локомотив» достигли соглашения о досрочном завершении аренды нападающего Вадима Ракова, сообщает пресс-служба самарского клуба.

21-летний футболист, который присоединился к «Крыльям» летом прошлого года на правах аренды, возвращается в московскую команду.

Осенью 2025 года Раков получил травму и перенес операцию. В дальнейшем восстановление игрок будет проходить уже под контролем медицинского штаба «Локомотива».

В составе самарцев нападающий провел 11 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.