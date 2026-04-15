Филипп Лам, легендарный защитник «Баварии» и чемпион мира в составе сборной Германии, выразил мнение, что его бывший соратник по национальной команде и клубу Мануэль Нойер по праву должен был получить «Золотой мяч» в своей карьере.

«Нойер — из тех вратарей, что рождаются раз в сто лет. Он наделен всеми талантами и качествами, необходимыми для игры на этой позиции. Мануэль входит в число величайших игроков в истории футбола наряду с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Он должен был когда-нибудь получить "Золотой мяч". Кто с этим не согласится?» — сказал Лам The Athletic.

Недавно 40-летний вратарь «Баварии» был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

На сегодняшний день Лев Яшин остается единственным вратарем в мире, который когда-либо выигрывал «Золотой мяч».