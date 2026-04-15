Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре мадридского «Атлетико».

«Атлетико — это клуб, который заставляет меня испытывать гордость. Они базируются в одном городе с крупнейшим клубом мира. Они проиграли им два финала Лиги чемпионов, и мне было очень жаль "Атлетико". Я бы очень хотел, чтобы они прошли дальше и взяли Лигу чемпионов.

Кроме того, из-за всего, чего добился Симеоне и как долго он там работает. Я не знаю, удастся ли им это, думаю, в Лиге чемпионов есть команды получше, но он добивается результатов уже долгое время. Проработать там так долго и добиваться поставленных целей — это феноменально. Симеоне — настоящая легенда Атлетико», — приводит слова Каррагера AS.

Напомним, что «Атлетико» прошел «Барселону» и пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем матче «Спортинг» — «Арсенал».