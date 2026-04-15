Футболист «ПСЖ» Усман Дембеле отреагировал на выход парижан в 1/2 финала Лиги чемпионов. Ранее команда по сумме двух встреч взяла верх над «Ливерпулем».

«Мы очень рады этой победе, потому что она была очень трудной, особенно второй тайм. Но мы нашли способ победить. Мы в полуфинале и очень этому рады.

Думаю, мы на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Мы хотим выигрывать трофеи — постараемся дойти до конца. Будем играть в свою игру до конца турнира», — цитирует форварда сайт УЕФА.

Следующим соперником «ПСЖ» в ЛЧ станет победитель пары «Реал» Мадрид — «Бавария».