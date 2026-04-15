«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в приобретении нападающего «Борнмута» Эли Жуниора Крупи, как сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что впечатляющая результативность 19-летнего француза в его первом сезоне в АПЛ привлекла внимание ведущих клубов. Они готовы предложить более 70 миллионов евро для его трансфера.

В сезоне 2025/26 Крупи забил 10 голов в 29 матчах. Его контракт с «Борнмутом» рассчитан до 30 июня 2030 года, и он выступает за эту команду с февраля 2025 года.