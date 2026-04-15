Наставник московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. Встреча состоится 6 мая.

«Мы замечаем, что болельщики порой не говорят о следующем матче в чемпионате. Но всегда говорят: "Пожалуйста, обыграйте "Спартак». Так было и в «Марселе»: болельщики просили обыграть «ПСЖ» даже тогда, когда в ближайшее время не было матчей с ними. Думаю, в кубковом дерби будет отличная атмосфера«, — цитирует Челестини "Чемпионат".

ЦСКА выиграл Кубок России в сезона-2024/25. Тогда в финале армейцы победили "Ростов" (0:0, по пенальти — 4:3).