Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро больше не сыграет в сезоне-2025/2026 из-за травмы колена, полученной в матче против «Сандерленда» (0:1), сообщает ESPN.

По информации источника, первичное обследование выявило у 27-летнего аргентинца повреждение связок. В ближайшее время ему предстоят дополнительные тесты, которые позволят точно определить степень серьезности травмы.

Ожидается, что сроки восстановления могут составить от пяти до восьми недель. Официальное заявление по этому поводу «Тоттенхэм» планирует сделать в ближайшие дни.

Несмотря на это, у футболиста остаются хорошие шансы полностью восстановиться к чемпионату мира 2026 года, до которого осталось меньше двух месяцев.

В текущем сезоне Ромеро провёл 32 матча, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.