Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил серьезные реформы правил футбола, чтобы вернуть интерес молодежи к этому виду спорта.

Аурелио Де Лаурентис globallookpress.com

Он выразил тревогу по поводу того, что современный зритель все меньше увлекается традиционными матчами из-за их недостаточной динамики. В интервью для The Athleric Де Лаурентис подчеркнул, что футбол должен стать более динамичным, коротким и зрелищным.

Основная идея президента клуба заключается в сокращении продолжительности таймов с 45 до 25 минут. Он считает, что это повысит интенсивность игры и сделает матчи более увлекательными. Также он предложил полностью исключить симуляции, утверждая, что любого игрока, уличённого в нарушении правил, следует немедленно удалять с поля.

Кроме того, Де Лаурентис предложил пересмотреть систему наказаний. Он выступает за отмену жёлтых и красных карточек, предлагая вместо них временные дисквалификации на пять или 20 минут, как это практикуется в хоккее и регби.