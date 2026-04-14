Голкипер «Брайтона» и национальной сборной Нидерландов Барт Вербрюгген может перейти в один из ведущих европейских клубов.

По информации, опубликованной в социальной сети известным журналистом Экремом Конуром, на 23-летнего вратаря претендуют несколько топовых команд: «ПСЖ», «Бавария», «Челси», «Арсенал» и, в первую очередь, «Интер».

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вербрюггена составляет 40 миллионов евро. В текущем сезоне в рамках Английской Премьер-лиги он пропустил 37 мячей в 32 матчах, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 8 поединках.