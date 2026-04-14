Микеля Артету спросили, что он скажет игрокам и болельщикам «Арсенала» перед ответным матчем против «Спортинга» в Лиге чемпионов.

«Страха нет, только решимость. Это все, что я хочу видеть в наших игроках, болельщиках и себе. У нас невероятная возможность. Давайте примем вызов, покажем все, на что способны, и вложим в игру все силы», — заявил главный тренер «Арсенала» в интервью BBC.

Первая встреча в Португалии завершилась победой «канониров» с результатом 1:0. Ответный поединок пройдет завтра, 15 апреля, в Лондоне.