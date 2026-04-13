Джорджиньо Вейналдум, экс-хавбек «Ливерпуля» и «ПСЖ», намерен вернуться в Премьер-лигу по окончании контракта с «Аль-Иттифаком» в следующем сезоне.

По информации Sky Sports, 35-летний игрок не собирается завершать карьеру и уверен, что сможет быть полезен команде из Англии. На данный момент главной целью для него является возвращение в Англию, однако окончательное решение пока не принято.

За время выступлений за «Ливерпуль», которое длилось пять сезонов, Вейналдум провел 237 матчей, завоевав титул чемпиона Англии и Лигу чемпионов. В 2021 году он перешел в «ПСЖ», а последние три сезона провел в «Аль-Иттифаке».