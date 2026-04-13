Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва установил рекорд по количеству матчей в английской Премьер-лиге среди португальских игроков.

В 32-м туре чемпионата Англии, где «Сити» обыграл «Челси» со счетом 3:0, Бернарду Силва провел свой 297-й матч в АПЛ.

Второе место по числу матчей в Премьер-лиге занимает Луиш Боа Морте, который выступал за «Арсенал», «Саутгемптон», «Фулхэм» и «Вест Хэм Юнайтед» и сыграл 296 матчей. Тройку лидеров замыкает Криштиану Роналду, проведший 236 матчей за «Манчестер Юнайтед» в Англии.

Бернарду Силва присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году и с тех пор сыграл 451 матч во всех турнирах. За это время он забил 76 голов и отдал 77 результативных передач.