Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа и его тренерский штаб выражают уверенность в победе над «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, что позволит команде продолжить борьбу за трофей.

Как сообщает The Athletic, ключевым фактором успеха станет игра футболистов. В первом матче на своем поле «Реал» уступил со счетом 1:2. Встреча в Мюнхене состоится 15 апреля.

В клубе осознают, что поражение от «Баварии» может привести к двухлетнему перерыву в завоевании крупных трофеев, что может повлечь за собой серьезные изменения в структуре команды.

Кроме того, в «Реале» приняли как данность потерю титула в Ла Лиге. Сейчас команда отстает от лидирующей «Барселоны» на девять очков.