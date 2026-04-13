В игре 24‑го тура Российской Премьер‑Лиги тольяттинский «Акрон» в драматичном стиле потерпел поражение от московского «Динамо» со счётом 2:3.

Уже к середине первого тайма бело‑голубые вели в два мяча после гола с пенальти Муми Нгамале на 20‑й минуте и Артура Гомеса с паса камерунца на 33‑й минуте.

Ещё до перерыва Стефан Лончар с передачи Артёма Дзюбы сократил отставание, а на 88‑й минуте Беншимоль сравнял счёт.

Но на 90+5‑й минуте Константин Тюкавин, появившийся на поле во втором тайме, всё‑таки принёс победу «Динамо».

Команда Ролана Гусева поднялась на 7-е место в таблице РПЛ с 34 очками. «Акрон» (22) — 12-й.