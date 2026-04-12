Нападающий «Челси» Жоао Педро высказался о своей игре за лондонский клуб в текущем сезоне.

«Я очень счастлив. Думаю, это один из лучших сезонов в моей жизни. Ожидания от меня были высоки, поэтому я стараюсь всегда сохранять позитивный настрой, чтобы помогать своим товарищам по команде. Если я не забью в одной игре, Рис [Джеймс] и мои товарищи по команде подойдут ко мне и скажут: "Жоао, ты должен забить в следующей игре!" Я постараюсь поддерживать свои показатели на максимально высоком уровне.

Когда я пришёл сюда, я хотел выигрывать трофеи и выкладываться на полную за "Челси". В юности я смотрел Премьер-лигу, и моей мечтой было стать одним из этих игроков в Англии, играть за большой клуб. Сейчас моё время, и я должен насладиться им. Я приехал в "Челси", и здесь всё совершенно по-другому: вокруг меня много высококлассных игроков, и это облегчает мою работу. Я стараюсь получать удовольствие от владения мячом и пытаюсь применять в своей игре навыки, полученные в Бразилии.

Мне очень нравится проводить время с Лиамом Росеньором, потому что он даёт мне свободу делать то, что у меня хорошо получается», — цитирует Педро клубная пресс-служба.

Педро перебрался в «Челси» из «Брайтона» и поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2033 года.

В активе бразильца в текущем сезоне 31 матч, 14 голов и пять результативных передач.