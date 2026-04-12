Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды, информирует издание Mundo Deportivo.

Причиной этого стал дискомфорт, связанный с рассечением брови, которое он получил в игре 31‑го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1).

На исходе основного времени встречи при счёте 1:1 Мбаппе получил удар локтем по лицу от защитника «Жироны» Виктора Рейса. В итоге французский форвард с окровавленным лицом лежал на газоне до оказания помощи, а судья не обратил внимания на эпизод.

В текущем сезоне 27‑летний бомбардир забил 39 голов и сделал 6 голевых передач в 37 матчах за «сливочных».