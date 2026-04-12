В 29‑м туре немецкой Бундеслиги «Кёльн» оказался сильнее бременского «Вердера» со счётом 3:1.

Голы в составе хозяев забивали Саид Эль Мала с пенальти на 7-й минуте, Рагнар Ахе (65-я) и Исак Йоханнессон (90+7-я).

Единственный мяч в составе «музыкантов» на счету Романо Шмида: он реализовал 11‑метровый удар на 75‑й минуте.

Результат матча

Кёльн Кёльн 3:1 Вердер Бремен

1:0 Саид эль Мала 7' пен. 2:0 Рагнар Ахе 65' 2:1 Романо Шмид 75' пен. 3:1 Isak Bergmann Johannesson 90+6'

Кёльн: Марвин Швебе, Себастьян Себулонсен ( Том Краус 86' ), Джамай Симпсон-Пьюзи, Дженк Озкачар, Кристоффер Лунн, Эрик Мартель, Ян Тильман ( Линтон Майна 67' ), Якуб Каминьский, Саид эль Мала ( Мариус Бюльтер 67' ), Рагнар Ахе ( Джан-Лука Вальдшмидт 76' ), Isak Bergmann Johannesson

Вердер: Мио Бакхаус, Феликс Агу ( Исаак Шмидт 79' ), Марко Фридль, Амос Пипер, Юкинари Сугавара ( Salim Musah 46' ), Романо Шмид, Марко Грюлль ( Карим Кулибали 46' ), Сенне Линен, Леонардо Биттенкорт ( Йован Милошевич 84' ), Оливье Деман, Джастин Нджинма

Жёлтые карточки: Рагнар Ахе 70', Джамай Симпсон-Пьюзи 84', Эрик Мартель 90+1' — Леонардо Биттенкорт 78', Амос Пипер 90'

Красная карточка: Марко Фридль 24' (Вердер)