В 29‑м туре немецкой Бундеслиги «Кёльн» оказался сильнее бременского «Вердера» со счётом 3:1.
Голы в составе хозяев забивали Саид Эль Мала с пенальти на 7-й минуте, Рагнар Ахе (65-я) и Исак Йоханнессон (90+7-я).
Единственный мяч в составе «музыкантов» на счету Романо Шмида: он реализовал 11‑метровый удар на 75‑й минуте.
КёльнКёльн3:1ВердерБремен
1:0 Саид эль Мала 7' пен. 2:0 Рагнар Ахе 65' 2:1 Романо Шмид 75' пен. 3:1 Isak Bergmann Johannesson 90+6'
Кёльн: Марвин Швебе, Себастьян Себулонсен (Том Краус 86'), Джамай Симпсон-Пьюзи, Дженк Озкачар, Кристоффер Лунн, Эрик Мартель, Ян Тильман (Линтон Майна 67'), Якуб Каминьский, Саид эль Мала (Мариус Бюльтер 67'), Рагнар Ахе (Джан-Лука Вальдшмидт 76'), Isak Bergmann Johannesson
Вердер: Мио Бакхаус, Феликс Агу (Исаак Шмидт 79'), Марко Фридль, Амос Пипер, Юкинари Сугавара (Salim Musah 46'), Романо Шмид, Марко Грюлль (Карим Кулибали 46'), Сенне Линен, Леонардо Биттенкорт (Йован Милошевич 84'), Оливье Деман, Джастин Нджинма
Жёлтые карточки: Рагнар Ахе 70', Джамай Симпсон-Пьюзи 84', Эрик Мартель 90+1' — Леонардо Биттенкорт 78', Амос Пипер 90'
Красная карточка: Марко Фридль 24' (Вердер)
«Кёльн» благодаря этому успеху с 30 очками поднялся на 13‑ю строчку турнирной таблицы. «Вердер» (28 очков) занимает 15‑е место.