Наставник «Арсенала» Микель Артета обратился к болельщикам после того, как команда уступила «Борнмуту» в 32-м туре чемпионата Англии. 11 апреля лондонцы уступили со счетом 1:2.

«Извиниться, принять это и двигаться дальше — вот и всё. Я стараюсь дать максимум клубу, создать наилучшие условия для игроков. И я знаю: когда атмосфера, болельщики, поддержка и энергия на стадионе — лучшие в мире, у нас гораздо больше шансов.

Не думаю, что есть другой способ играть лучше, чем при такой поддержке. Но мы должны отвечать взаимностью. В первом тайме у нас были моменты, когда это получалось, но были и отрезки, когда мы не дотягивали до своего уровня. Поэтому нам нужно извиниться перед болельщиками и, безусловно, прибавить», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» с 70 очками продолжает лидировать в таблице АПЛ.