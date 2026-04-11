Вирджил ван Дейк, защитник и капитан «Ливерпуля», поделился своими мыслями перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги против «Фулхэма».

«Сезон был непростым для всех нас, и последние несколько дней были особенно тяжелыми. Но прежде чем мы сможем это осмыслить, нам нужно сосредоточиться на важном матче против сильного соперника — "Фулхэма", — сказал ван Дейк на официальном сайте клуба.

"Ливерпуль" возвращается на "Энфилд" после трех поражений подряд на выезде: в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Ван Дейк подчеркнул, что клуб переживает сложный период, но выход из него возможен только через самоотверженную игру на поле.