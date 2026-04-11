Наставник «Ливерпуля» Арне Слот сообщил о полной поддержке со стороны боссов и фанатов клуба.

«Я часто повторяюсь, но я уже много раз говорил, что чувствую большую поддержку. Не только от владельцев, Ричарда Хьюза и Майкла Эдвардса, но и от фанатов, как бы странно это ни звучало. Клуб знает, что у нас за период. Я чувствую полную поддержку», — цитирует Слота Sky Sports.

Слот возглавляет мерсисайдцев с 2024 года и в первый же сезон работы выиграл с командой АПЛ. Сейчас «Ливерпуль» занимает только пятое место с 49 очками после 31 тура. Контракт Слота истекает в 2027 году.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что владельцы клуба хотят, чтобы голландский специалист продолжил работу и в следующем сезоне.