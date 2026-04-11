Российский тренер Юрий Семин поделился мнением о работе наставника «Зенита» Сергея Семака в клубе.

«Работа Сергея Семака? Замечательная работа. Он выиграл шесть чемпионатов! Все говорят, мол, в "Зените" выиграет любой. Попробуй выиграть, когда такое напряжение и требуется объединить такое количество разных людей, чтобы они играли в один футбол!

Как объяснить бразильцам, которых в команде много, что они должны работать не только с мячом, но и без мяча? А он это делает, причем на протяжении долгого времени.

Это так не работает, что купили игроков, поставили — и они дают результат, потому что за них столько уплачено. Семак хорошую, большую работу делает. У него нет ни одного конфликта с игроками, по крайней мере просочившегося наружу, — хотя, казалось бы, такая конкуренция за место в составе и каждый раз столько потенциально недовольных из тех, кто в него не попал. Эта команда очень непростая!

Удивлен ли весенним рывком Александра Соболева, который забивает в каждом матче? Не сказал бы, что он "Зенит" тянет. Но забивает. Соболев — это такой игрок, что если забивает, то он фактор на поле. А если нет... Он же практически не участвует ни в комбинациях, ни в дриблинге, ни в оборонительных действиях. Завершение — его козырь, он обязан забивать, поскольку для этого и выходит на поле. Пока он это делает — будет играть в стартовом составе. Как перестанет — так на его месте появится игрок, который делает передачи, обводит, бежит назад. Вот и все», — сказал Семин СЭ.

«Зенит» занимает 2-е место в таблице чемпионата России с 51-м очком в активе после 23-х туров. «Сине-бело-голубые» отстают от 1-й строчки на один балл.