Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли считает, что одной из главных причин поражения клуба в игре 29‑го тура Лиги 1 с «Парижем» (1:4) стала излишняя самоуверенность его футболистов.

«Мы проиграли не из‑за того, что меня не предупредили о сложности матча с "Парижем", потому что я знал, что нас ждут психологические испытания. Играли с командой в хорошей форме, с очень эффективной игровой системой, и сегодня мы поплатились за это. Наша хорошая серия придала нам слишком много уверенности, а начало матча с пропущенных трёх мячей за 20 минут заставило меня понять, что "Монако" не смог уделить внимание своему плану.

Пропуск такого количества голов за такое короткое время обязательно связан с недостатком психологической подготовки. Повторял это игрокам всю неделю, но видно, что в этой области ошиблись», — цитирует сайт монегасков Поконьоли.

В этом матче из‑за травмы не принимал участия российский полузащитник Александр Головин. Сейчас «Монако» с 49 очками занимает пятую строчку в чемпионате Франции.