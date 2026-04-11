Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своем отношении к критике и комментариям в социальных сетях.

«Раньше я замечал и читал то, что мне присылали. Но сейчас обращаю на это меньше внимания. Если мнение высказывает человек, которого я знаю и уважаю, это одно. Когда это незнакомый человек, который просто написал что-то в комментариях и забыл об этом, а я начинаю думать над его словами и не могу их выбросить из головы — это другое. Если ко всем прислушиваться, можно сойти с ума», — цитирует Облякова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В текущем сезоне Обляков сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забив восемь голов и отдав семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2030 года.